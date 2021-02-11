За сутки в Беларуси зарегистрированы 1692 пациента с COVID-19, выписаны 1990

Фото из архива

БЕЛТА

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрирован 263 551 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 252 068 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1820 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 17 615 тестов. Всего в стране проведено 4 624 687 тестов.