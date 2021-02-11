Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.12
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1692 пациента с COVID-19, выписаны 1990

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1692 пациента с COVID-19, выписаны 1990

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1692 пациента с COVID-19, выписаны 1990. Такая статистика размещена в Telegram-канале Минздрава.

Фото из архива БЕЛТА

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрирован 263 551 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 252 068 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1820 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 615 тестов. Всего в стране проведено 4 624 687 тестов.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Акценты в развитии социальной политики укрепляют курс страны как социально ориентированного государства
У Государственного музея истории белорусской литературы новый директор
Мнение: за словами последуют действия, которые позволят поднять нашу страну на новый уровень
Стало известно о подготовке боевиков для совершения терактов на уличных акциях в России
Мнение: задачи, которые обозначил Президент, выдвигают новые требования к управленческой вертикали любого уровня
Геворг Оганнисян: высокое качество белорусских шин позволяет им успешно конкурировать с зарубежными аналогами
Президент затронул очень важную тему усиления роли местного управления и самоуправления – директор ОАО «Стригово» Кобринского района
Верующие могут задать вопросы Патриаршему Экзарху Вениамину онлайн
Директор гомельского педколледжа: повышение престижа профессии учителя – это серьезный вклад в развитие общества
Лукашенко рассказал о возможной роли Всебелорусского народного собрания в будущем
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Мартышки и очки
Лукашенко: Беларусь – страна будущего
Заместитель председателя профкома ОАО «Могилевхимволкно»: чтобы преодолеть перелом, надо просто работать хорошо
Лукашенко о конституционной реформе и власти: мы не пойдем в 1994 год
Лукашенко предупредил об ответственности за необоснованное повышение цен на лекарства
Лукашенко напомнил, что полномочий не может быть без ответственности
Россиянин Владислав Яковлев о Президенте Беларуси – мудрее политика не найти
Лукашенко: люди не потерпят ни коррупции, ни олигархии
МИД Турции призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны
Лукашенко: твердо убежден – наша страна должна оставаться президентской республикой
БЖД назначила 13 дополнительных поездов на праздники в начале марта
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Санкции – это госизмена
«Слаженная работа госорганов и учреждений образования». С каждым годом в Минске фиксируют все меньше преступлений, совершаемых подростками
Аналитик БИСИ Николай Сухотский: «Для молодежи важно видеть конкретные и понятные возможности для построения карьеры и жизни в Беларуси»
Лукашенко анонсировал принятие Закона о государственной службе
Витебские таможенники задержали нелегальную партию кухонных вентиляторов на 60 тыс. рублей
Лукашенко поручил обратить внимание на ценообразование, развитие городов-спутников и обеспечение чистой питьевой водой
Лукашенко призвал исключить лишнюю бюрократию
«Я научился общаться с людьми». Как в могилевском спецучилище деревообработки из трудных подростков растят настоящих мужчин
Лукашенко: в течение этого года проект Конституции будет готов
Лукашенко о сельском хозяйстве: это одна из точек роста нашей экономики
Лукашенко: никогда не будет государства, если оно не может накормить своих людей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Imagine
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1692 пациента с COVID-19, выписаны 1990
Долговые расписки, заоблачные суммы: новые подробности по делу банкира Кармызова
Лукашенко еще раз призвал к искоренению посредничества в производстве и сельском хозяйстве
Лукашенко рассказал о задачах в сфере энергетики
Тренажерка, турниры и экскурсии. Репортаж из молодежного клуба «Контакт», который открыли при отделе внутренних дел в Октябрьском районе Витебска
Газопровод "Северный поток – 2" могут ввести в эксплуатацию в 2021 году
Важнейшим направлением развития экономики на ближайшую перспективу станет создание новых предприятий
К концу пятилетки в Беларуси должна перерабатываться как минимум половина вторичного сырья
МИД РФ заподозрил Запад в подготовке ограниченных ядерных войн
Лукашенко считает необходимым развивать те направления, по которым в стране есть компетенции
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стратеги, однако
Лукашенко назвал три особенности белорусской экономики на современном этапе
Лукашенко – делегатам ВНС: с такими, как вы, можно идти в бой
В PlayStation 5 обнаружен неприятный дефект
Авторы
СКАНИРУЙТЕ