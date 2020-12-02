За прошедшие сутки в Беларуси зарегистрированы 1689 пациентов с COVID-19, выписаны 1608 пациентов, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии коронавируса в Беларуси были зарегистрированы 139 908 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 117 195 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
За весь период распространения коронавируса нового типа на территории Беларуси скончались 1174 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки специалисты выполнили 27 556 тестов. Всего в стране проведено 3 306 693 теста.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1689 пациентов с COVID-19, выписаны 1608
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ