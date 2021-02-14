За сутки в Беларуси зарегистрированы 1658 пациентов с COVID-19, выписаны 2222. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 268 687 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 258 202 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1849 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 286 тестов. Всего в стране проведено 4 681 199 тестов.

По материалам БЕЛТА