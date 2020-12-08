За сутки в Беларуси зарегистрированы 1649 пациентов с COVID-19, выписаны 1444

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 150 602 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 127 528 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси умерли 1222 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 12 664 теста. Всего в стране проведено 3 461 753 теста.