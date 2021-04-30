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  2. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1505 пациентов с COVID-19, выписаны 1459 человек

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1505 пациентов с COVID-19, выписаны 1459 человек

За сутки в стране зарегистрированы 1505 пациентов с коронавирусом, выписаны 1459 человек, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения. 


Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 358 738 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 349 013 пациентов, у которых ранее подтвердилась коронавирусная инфекция. 

За весь период ее распространения на территории страны скончались 2542 пациента с выявленной инфекцией.

За минувшие сутки специалисты провели 17 919 тестов. Всего в Беларуси сделано 5 850 328 тестов.

По состоянию на 30 апреля, более 291,5 тысячи человек получили первую дозу вакцины против коронавируса нового типа, более 111,4 тысячи человек прошли полный курс вакцинации.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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