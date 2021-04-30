За сутки в Беларуси зарегистрированы 1505 пациентов с COVID-19, выписаны 1459 человек

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 358 738 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 349 013 пациентов, у которых ранее подтвердилась коронавирусная инфекция.За весь период ее распространения на территории страны скончались 2542 пациента с выявленной инфекцией.За минувшие сутки специалисты провели 17 919 тестов. Всего в Беларуси сделано 5 850 328 тестов.По состоянию на 30 апреля, более 291,5 тысячи человек получили первую дозу вакцины против коронавируса нового типа, более 111,4 тысячи человек прошли полный курс вакцинации.