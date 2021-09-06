За сутки в Беларуси зарегистрированы 1473 пациента с COVID-19, выписаны 1119 человек

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 492 399 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Выздоровели 484 112 пациентов, у которых ранее подтвердился соответствующий диагноз.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 3847 пациентов с выявленной инфекцией.За прошлые сутки специалисты выполнили 13 810 тестов. Всего в стране сделано 7 913 616 тестов.