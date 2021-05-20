За сутки в Беларуси зарегистрированы 1457 пациентов с COVID-19, выписан 1531

Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 381 546 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 371 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2742 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнен 20 741 тест. Всего в стране проведено 6 154 084 теста.