За сутки в Беларуси зарегистрированы 1386 пациентов с COVID-19, выписаны 1800

Как отметили в ведомстве, за весь период распространения коронавирусной инфекции на территории Беларуси выздоровели 263 368 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли за это время 1885 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.Также в Минздраве рассказали, что за минувшие сутки выполнено 16 996 тестов. Всего в стране проведено 4 732 695 тестов.