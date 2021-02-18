С начала пандемии в нашей стране зарегистрированы 273 659 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Как отметили в ведомстве, за весь период распространения коронавирусной инфекции на территории Беларуси выздоровели 263 368 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли за это время 1885 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
Также в Минздраве рассказали, что за минувшие сутки выполнено 16 996 тестов. Всего в стране проведено 4 732 695 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1386 пациентов с COVID-19, выписаны 1800
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Фото: Александр КУШНЕР