За сутки в Беларуси зарегистрированы 1363 пациента с COVID-19, выписаны –1382. Такая статистика приведена в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 374 714 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 365 255 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2691 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 19 359 тестов. Всего в стране проведено 6 070 189 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1363 пациента с COVID-19, выписаны 1382
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