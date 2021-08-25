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  2. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1357 пациентов с COVID-19, выписаны 1305 человек

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1357 пациентов с COVID-19, выписаны 1305 человек

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1357 пациентов с коронавирусом нового типа, выписаны 1305 человек, проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения. 


Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 472 852 человека с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Выздоровели 466 332 пациента, у которых она ранее была подтверждена. 

За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 3712 пациентов с инфекцией.

За прошлые сутки специалисты провели 20 452 теста. Всего в стране сделано 7 700 372 теста.

Свыше 1,58 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса нового типа, из них более 1,29 миллиона человек прошли полный курс вакцинации.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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