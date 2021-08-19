За сутки в Беларуси зарегистрированы 1355 пациентов с COVID-19, выписаны 1408 человек

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 465 210 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Выздоровели 459 090 пациентов, у которых ранее подтвердился COVID-19.За весь период его распространения на территории Беларуси скончались 3649 пациентов с COVID-19.За минувшие сутки специалисты сделали 20 457 тестов. Всего в стране выполнено 7 603 034 теста.Также в Министерстве здравоохранения проинформировали о том, что более 1,52 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса нового типа, из них более 1,24 миллиона человек прошли полный курс вакцинации.