За сутки в Беларуси зарегистрированы 1354 пациента с COVID-19, выписаны 1311 человек

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 366 305 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 356 842 человека, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.За весь период ее распространения на территории Беларуси скончались 2612 пациентов с выявленной инфекцией.За минувшие сутки специалисты провели 18 927 тестов. Всего в стране выполнено 5 958 089 тестов.