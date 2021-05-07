За сутки в Беларуси зарегистрированы 1354 пациента с коронавирусом нового типа, выписаны 1311 человек, проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 366 305 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 356 842 человека, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
За весь период ее распространения на территории Беларуси скончались 2612 пациентов с выявленной инфекцией.
За минувшие сутки специалисты провели 18 927 тестов. Всего в стране выполнено 5 958 089 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1354 пациента с COVID-19, выписаны 1311 человек
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