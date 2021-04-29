За сутки в Беларуси зарегистрированы 1309 пациентов с COVID-19, выписаны 1406 человек

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 357 233 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 347 554 пациента, у которых ранее подтвердилась коронавирусная инфекция.За весь период ее распространения на территории Беларуси скончались 2532 пациента с выявленной инфекцией.За минувшие сутки специалисты сделали 17 175 тестов. Всего в стране выполнено 5 832 409 тестов.По состоянию на 29 апреля более 286,9 тысячи человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 102,2 тысячи человек прошли полный курс вакцинации.