За сутки в Беларуси зарегистрированы 1309 пациентов с коронавирусом нового типа, выписаны 1406 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 357 233 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 347 554 пациента, у которых ранее подтвердилась коронавирусная инфекция.
За весь период ее распространения на территории Беларуси скончались 2532 пациента с выявленной инфекцией.
За минувшие сутки специалисты сделали 17 175 тестов. Всего в стране выполнено 5 832 409 тестов.
По состоянию на 29 апреля более 286,9 тысячи человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 102,2 тысячи человек прошли полный курс вакцинации.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1309 пациентов с COVID-19, выписаны 1406 человек
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