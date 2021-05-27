За сутки в Беларуси зарегистрированы 1216 пациентов с COVID-19, выписаны 1412

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БЕЛТА

Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 390 203 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 380 677 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2811 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 18 854 теста. Всего в стране проведено 6 268 554 теста.