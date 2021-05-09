Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 368 888 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 359 687 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Как отметили в ведомстве, за весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 2632 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 19 508 тестов. Всего в стране проведено 5 996 492 теста.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1214 пациентов с COVID-19, выписаны 1426
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