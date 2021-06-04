За сутки в Беларуси зарегистрированы 1183 пациента с COVID-19, выписаны 1297. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 398 052 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 389 929 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2892 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 15 943 теста. Всего в стране проведено 6 394 155 тестов.
Более 575,5 тысячи человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 304 тысяч прошли полный курс вакцинации.
Опубликовано:
797
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1183 пациента с COVID-19, выписаны 1297
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter