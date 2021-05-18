За сутки в Беларуси зарегистрированы 1179 пациентов с COVID-19, выписаны 992. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Фото: БЕЛТА
Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 378 711 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 368 832 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2721 пациент с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 7909 тестов. Всего в стране их проведено 6 113 124.
Опубликовано:
644
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1179 пациентов с COVID-19, выписаны 992
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter