За сутки в Беларуси зарегистрированы 1179 пациентов с COVID-19, выписаны 992

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БЕЛТА

Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 378 711 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 368 832 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2721 пациент с выявленным коронавирусом.За минувшие сутки выполнено 7909 тестов. Всего в стране их проведено 6 113 124.