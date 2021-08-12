За сутки в Беларуси зарегистрированы 1175 пациентов с COVID-19, выписаны 1350 человек

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 457 422 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 451 598 пациентов, у которых ранее подтвердился коронавирус нового типа.За весь период его распространения на территории Беларуси скончались 3572 пациента с выявленной инфекцией.За минувшие сутки специалисты провели 19 766 тестов. Всего в стране выполнено 7 483 668 тестов.Более 1,48 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса нового типа, из них свыше 1,16 миллиона человек уже прошли полный курс вакцинации.