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  2. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1175 пациентов с COVID-19, выписаны 1350 человек

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1175 пациентов с COVID-19, выписаны 1350 человек

За минувшие сутки в нашей стране зарегистрированы 1175 пациентов с коронавирусом нового типа, выписаны 1350 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. 


Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 457 422 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 451 598 пациентов, у которых ранее подтвердился коронавирус нового типа.

За весь период его распространения на территории Беларуси скончались 3572 пациента с выявленной инфекцией.

За минувшие сутки специалисты провели 19 766 тестов. Всего в стране выполнено 7 483 668 тестов.

Более 1,48 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса нового типа, из них свыше 1,16 миллиона человек уже прошли полный курс вакцинации.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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