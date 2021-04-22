За сутки в Беларуси зарегистрированы 1170 пациентов с COVID-19, выписаны 1307 человек

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 348 486 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 338 927 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.За весь период ее распространения на территории страны умерли 2463 пациента с выявленной инфекцией.За минувшие сутки специалисты провели 17 895 тестов. Всего в стране выполнено 5 723 427 тестов.