За сутки в нашей стране зарегистрированы 1170 пациентов с COVID-19, выписаны 1307 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 348 486 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 338 927 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
За весь период ее распространения на территории страны умерли 2463 пациента с выявленной инфекцией.
За минувшие сутки специалисты провели 17 895 тестов. Всего в стране выполнено 5 723 427 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1170 пациентов с COVID-19, выписаны 1307 человек
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