Всего с начала пандемии в нашей стране был зарегистрирован 373 351 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 363 873 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Такую статистику привела пресс-служба Министерства здравоохранения.
В ведомстве отметили, что за весь период распространения вируса на территории страны умер 2681 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 14 687 тестов. Всего в стране проведено 6 050 830 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1109 пациентов с коронавирусом, выписаны 1067
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