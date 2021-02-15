Всего с начала пандемии в нашей стране зарегистрировали 269 787 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Как отметили в ведомстве, за весь период распространения инфекции на территории Беларуси выздоровели 259 029 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Умерли за этот период 1858 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
В Минздраве также рассказали, что за минувшие сутки в Беларуси выполнено 9613 тестов. Всего в стране проведено 4 690 812 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1100 пациентов с коронавирусом, выписаны 827
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ