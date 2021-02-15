За сутки в Беларуси зарегистрированы 1100 пациентов с коронавирусом, выписаны 827

Как отметили в ведомстве, за весь период распространения инфекции на территории Беларуси выздоровели 259 029 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Умерли за этот период 1858 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.В Минздраве также рассказали, что за минувшие сутки в Беларуси выполнено 9613 тестов. Всего в стране проведено 4 690 812 тестов.