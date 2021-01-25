Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 238 635 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 224 171 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Фото из архива БЕЛТА
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1658 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 9694 теста. Всего в стране проведено 4 375 265 тестов.
Опубликовано:
1120
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1024 пациента с COVID-19, выписаны 618
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter