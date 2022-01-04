За сутки в Беларуси зарегистрировано 737 гололедных и холодовых травм

В Брестской области обратились за медицинской помощью 577 человек (за сутки 12). Холодовые травмы диагностированы у 37 пациентов (за сутки 2 человека), гололедные – у 540 (за сутки 10) пострадавших. В больницы госпитализированы 112 человек (за сутки 2).В Витебской области зарегистрированы 1699 пациентов (за сутки 169). Холодовые травмы диагностированы у 73 пациентов (за сутки 4 человека), гололедные – у 1626 пострадавших (за сутки 165). В больницы госпитализированы 148 человек (за сутки 11).В Гомельской области зарегистрированы 1167 пациентов (за сутки 110). Холодовые травмы диагностированы у 24 пациентов (за сутки 2), гололедные – у 1143 пострадавших (за сутки 108). В больницы госпитализированы 133 человека (за сутки 34).В Гродненской области зарегистрированы 838 пациентов (за сутки 61). Холодовые травмы диагностированы у 23 пациентов (за сутки 1), гололедные – у 814 (за сутки 60) пострадавших. В больницы госпитализированы 194 человека (за сутки 16).В Могилевской области зарегистрированы 1223 пациента (за сутки 137). Холодовые травмы диагностированы у 22 пациентов (за сутки 1), гололедные – у 1201 человека (за сутки 136). В больницы госпитализированы 117 человек (за сутки 14).В Минской области зарегистрированы 850 пациентов (за сутки 113). Холодовые травмы диагностированы у 29 пациентов (за сутки 2 человека), гололедные – у 821 пациента (за сутки 111). В больницы госпитализированы 82 человека (за сутки 14).В Минске зарегистрированы 770 пациентов (за сутки 135). Холодовые травмы диагностированы у 7 пациентов (за сутки 0), гололедные – у 763 (за сутки 135) пострадавших. В больницы госпитализированы 74 человека (за сутки 14).