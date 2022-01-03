За сутки в Беларуси зарегистрировано 335 гололедных и холодовых травм

Всего же с 17 ноября 2021 года по 3 января 2022-го зарегистрировано 6387 пострадавших с гололедной и холодовой травмами.В Брестской области обратились за медицинской помощью 565 человек (за сутки 26). Холодовые травмы диагностированы у 35 пациентов (2), гололедные – у 530 (24) пострадавших. В больницы госпитализированы 110 человек (6).В Витебской области зарегистрировано 1530 пациентов (за сутки 120). Холодовые травмы диагностированы у 69 (за сутки у одного), гололедные – у 1461 пострадавшего (119). В больницы госпитализированы 137 человек (8).В Гомельской области 1057 пациентов обратились за медпомощью (за сутки 25). Холодовые травмы были у 22 пациентов (1), гололедные – у 1035 пострадавших (24). В больницы госпитализированы 99 человек (2).В Гродненской области зарегистрировано 777 пациентов (за сутки 48). Холодовые травмы у 22 (1), гололедные – у 754 (47). В больницы попали 178 человек (9).В Могилевской области зарегистрировано 1086 пациентов (за сутки 29). Холодовые травмы диагностированы у 21 пациента (0), гололедные – у 1065 человек (29). В больницы госпитализированы 103 человека (2).В Минской области помощь потребовалась 737 пациентам (за сутки 69). Холодовые травмы были у 27 (0), гололедные – у 645 (4). В больницы попали 68 человек (3).В Минске зарегистрировано 635 пациентов (за сутки 18). Холодовые травмы диагностированы у 7 (0), гололедные – у 628 (18) пострадавших. В больницы госпитализированы 60 человек (0).