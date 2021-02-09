За сутки в Беларуси зарегистрирован 561 пациент с COVID-19, выписан 361

Фото из архива

БЕЛТА

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 260 060 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 248 064 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1801 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 7151 тест. Всего в стране проведено 4 млн 593 тысяч 784 теста.