За сутки в Беларуси зарегистрирован 561 пациент с COVID-19, выписан 361. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Фото из архива БЕЛТА
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 260 060 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 248 064 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1801 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 7151 тест. Всего в стране проведено 4 млн 593 тысяч 784 теста.
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За сутки в Беларуси зарегистрирован 561 пациент с COVID-19, выписан 361
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