За сутки в Беларуси зарегистрирован 501 пациент с COVID-19, выписаны 375. Такой статистикой поделились в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в стране был зарегистрирован 406 861 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 399 549 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2995 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 10 414 тестов. Всего в стране проведено 6 555 214 тестов.
Более 720 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 401 тысячи прошли полный курс вакцинации.
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За сутки в Беларуси зарегистрирован 501 пациент с COVID-19, выписаны 375
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