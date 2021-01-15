За сутки в Беларуси зарегистрирован 1941 пациент с COVID-19, выписаны 2054 человека

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 221 604 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 204 500 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.За весь период ее распространения на территории Беларуси скончались 1564 пациента с выявленной инфекцией.За прошлые сутки специалисты провели 24 888 тестов. Всего в стране выполнено 4 216 095 тестов.