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  2. За сутки в Беларуси зарегистрирован 1921 пациент с коронавирусом

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1921 пациент с коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвержден у 1921 человека, выписаны 2153 пациента, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус. Такие данные приведены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


Всего с начала распространения COVID-19 в республике выявлено 691 072 случая заражения новым заболеванием. Вылечились 683 403 пациента после перенесенного коронавируса.

Кроме того, за все время распространения на территории страны COVID-19 унес жизни 5466 пациентов.

За прошедшие сутки проведено 21 716 тестов. Общее число выполненных тестов составило 10 919 017.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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