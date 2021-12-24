За сутки в Беларуси зарегистрирован 1921 пациент с коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвержден у 1921 человека, выписаны 2153 пациента, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус. Такие данные приведены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала распространения COVID-19 в республике выявлено 691 072 случая заражения новым заболеванием. Вылечились 683 403 пациента после перенесенного коронавируса.
Кроме того, за все время распространения на территории страны COVID-19 унес жизни 5466 пациентов.
За прошедшие сутки проведено 21 716 тестов. Общее число выполненных тестов составило 10 919 017.