За прошедшие сутки в нашей стране зарегистрирован 1851 пациент с коронавирусной инфекцией, выписаны 2422 человека, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 152 453 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа. Выздоровели 129 950 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
За весь период ее распространения на территории Беларуси скончались 1230 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки специалисты провели 25 715 тестов. Всего в стране выполнено 3 487 468 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрирован 1851 пациент с COVID-19, выписаны 2422
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1851 пациента с COVID-19, выписаны 2422
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ