За сутки в Беларуси зарегистрирован 1851 пациент с COVID-19, выписаны 2422

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 152 453 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа. Выздоровели 129 950 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.За весь период ее распространения на территории Беларуси скончались 1230 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки специалисты провели 25 715 тестов. Всего в стране выполнено 3 487 468 тестов.