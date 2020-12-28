За сутки в Беларуси зарегистрирован 1841 пациент с COVID-19, выписаны 1385

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 188 588 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровел 167 421 пациент, у которого ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.За весь период ее распространения на территории Беларуси скончались 1394 пациента с выявленной инфекцией.За минувшие сутки специалисты выполнили 9230 тестов. Всего в стране проведено 3 933 309 тестов.