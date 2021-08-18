За сутки в Беларуси зарегистрирован 1061 пациент с COVID-19

Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 463 855 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 457 682 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За все время распространения инфекции на территории республики скончались 3 637 пациентов с выявленным коронавирусом.21 581 тест выполнен за минувшие сутки. Всего в стране проведено 7 582 577 тестов.Более 1,51 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,21 млн человек прошли полный курс вакцинации.