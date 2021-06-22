Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, всего с начала распространения коронавирусной инфекции в нашей стране COVID-19 выявили у 411 551 человек.
Что касается числа выздоровевших в Беларуси за все время с начала пандемии, их насчитывается 404 240. А летальных случаев у пациентов с выявленным коронавирусом – 3063.
Также в ведомстве привели данные по количеству проведенных тестов на COVID-19 в нашей стране: 11 724 за прошедшие сутки и 6 667 345 всего.
И немного информации о ходе вакцинации от коронавируса в Беларуси напоследок. Как уточнили в Минздраве, более 776,6 тысяч человек уже получили первую дозу прививки, а свыше 484,3 тысяч из них прошли полный курс вакцинации.
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За сутки в Беларуси зарегистрировали 398 новых случаев коронавируса, выписаны 215 пациентов
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