За сутки в Беларуси зарегистрировали 398 новых случаев коронавируса, выписаны 215 пациентов

Что касается числа выздоровевших в Беларуси за все время с начала пандемии, их насчитывается 404 240. А летальных случаев у пациентов с выявленным коронавирусом – 3063.Также в ведомстве привели данные по количеству проведенных тестов на COVID-19 в нашей стране: 11 724 за прошедшие сутки и 6 667 345 всего.И немного информации о ходе вакцинации от коронавируса в Беларуси напоследок. Как уточнили в Минздраве, более 776,6 тысяч человек уже получили первую дозу прививки, а свыше 484,3 тысяч из них прошли полный курс вакцинации.