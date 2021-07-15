За минувшие сутки в Беларуси 991 человек получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Выписаны 1142 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
За все время распространения коронавируса в стране выявили 431 112 пациента с COVID-19. Вылечились после заболевания 424 546 пациентов.
Инфекция за все время унесла жизни 3297 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
За прошедшие 24 часа проведено 19 276 тестов. Всего в Беларуси выполнено 7 038 070 тестов.
Первую дозу препарата против инфекции получили 1,20 млн человек, в том числе по меньшей мере 747,5 тыс. прошли полный курс вакцинации.
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За сутки в Беларуси зафиксирован 991 пациент с коронавирусом, выписаны 1142
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