За сутки в Беларуси зафиксирован 991 пациент с коронавирусом, выписаны 1142

За все время распространения коронавируса в стране выявили 431 112 пациента с COVID-19. Вылечились после заболевания 424 546 пациентов.Инфекция за все время унесла жизни 3297 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.За прошедшие 24 часа проведено 19 276 тестов. Всего в Беларуси выполнено 7 038 070 тестов.Первую дозу препарата против инфекции получили 1,20 млн человек, в том числе по меньшей мере 747,5 тыс. прошли полный курс вакцинации.