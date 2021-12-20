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  2. За сутки в Беларуси выявлено 834 случая заражения коронавирусом

За сутки в Беларуси выявлено 834 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвердили у 834 человек, выписаны 657 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус. Такие данные опубликованы в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


Всего с начала пандемии в республике положительный результат теста на COVID-19 получили 685 462 человека. Вылечились 677 045 пациентов, которые ранее перенесли коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за весь период распространения заболевания на территории страны от коронавируса умерли 5399 пациентов.

За прошедшие сутки проведено 14 985 тестов. Всего в Беларуси выполнено 10 836 163 теста.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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