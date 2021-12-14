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  2. За сутки в Беларуси выявлено 778 случаев заражения коронавирусом

За сутки в Беларуси выявлено 778 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвердили у 778 человек, выписаны 792. Такие данные приведены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За все время в стране положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию получили 676 512 пациентов. Вылечились 667 041 человек с выявленным коронавирусом.

Кроме того, за весь период распространения нового заболевания в Беларуси умерли 5305 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За прошедшие сутки проведено 5884 теста. Всего в республике выполнено 10 691 609 тестов.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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