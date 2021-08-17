За сутки в Беларуси выявлено 597 случаев заражения коронавирусом

В стране за весь период существования коронавируса было выявлено 462 794 случая заражения. Вылечились 456 666 пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.Также за все время инфекция унесла жизни 3625 пациентов.За прошедшие 24 часа проведено 6166 тестов. Всего в Беларуси выполнено 7 560 996 тестов.