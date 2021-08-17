За сутки в Беларуси выявлено 597 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси 597 пациентов получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Выписаны 473 человека, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19. Это следует из информации, опубликованной в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
В стране за весь период существования коронавируса было выявлено 462 794 случая заражения. Вылечились 456 666 пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.
Также за все время инфекция унесла жизни 3625 пациентов.
За прошедшие 24 часа проведено 6166 тестов. Всего в Беларуси выполнено 7 560 996 тестов.