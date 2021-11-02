За сутки в Беларуси выявлено 1979 случаев заражения коронавирусом

За все время в стране было выявлено 604 037 случаев заражения коронавирусом, вылечились 577 482 пациента.Кроме того, за весь период распространения COVID-19 в Беларуси инфекция унесла жизни 4662 пациентов.За прошедшие сутки проведено 9548 тестов. Всего в стране их выполнено 9 661 788.По меньшей мере 2 911 000 белорусов получили первую прививку против COVID-19, из них как минимум 2 243 000 прошли полный курс вакцинации.