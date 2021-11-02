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За сутки в Беларуси выявлено 1979 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 1979 пациентов, выписаны 1927 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Новые данные опубликованы в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За все время в стране было выявлено 604 037 случаев заражения коронавирусом, вылечились 577 482 пациента.

Кроме того, за весь период распространения COVID-19 в Беларуси инфекция унесла жизни 4662 пациентов.

За прошедшие сутки проведено 9548 тестов. Всего в стране их выполнено 9 661 788.

По меньшей мере 2 911 000 белорусов получили первую прививку против COVID-19, из них как минимум 2 243 000 прошли полный курс вакцинации.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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