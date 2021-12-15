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  2. За сутки в Беларуси выявлено 1765 случаев заражения коронавирусом

За сутки в Беларуси выявлено 1765 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 1765 человек, выписаны 2027. Такие данные приведены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране составило 678 277. Вылечились 669 068 пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.

За все время на территории республики умерли 5322 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За прошедшие сутки проведено 26 237 тестов. Всего в Беларуси выполнено 10 717 846 тестов.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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