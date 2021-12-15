За сутки в Беларуси выявлено 1765 случаев заражения коронавирусом

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране составило 678 277. Вылечились 669 068 пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.За все время на территории республики умерли 5322 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.За прошедшие сутки проведено 26 237 тестов. Всего в Беларуси выполнено 10 717 846 тестов.