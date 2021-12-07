За сутки в Беларуси выявлено 1012 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвердили у 1012 человек, выписан 1001 пациент. Такие данные приведены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране составило 666 137. Вылечился 655 001 пациент, который ранее получил положительный результат теста на COVID-19.
За все время на территории республики от коронавируса умерли 5193 человека.
За прошедшие сутки проведен 5301 тест. Всего в стране выполнено 10 545 014 тестов.