За сутки в Беларуси выявлено 1012 случаев заражения коронавирусом

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране составило 666 137. Вылечился 655 001 пациент, который ранее получил положительный результат теста на COVID-19.За все время на территории республики от коронавируса умерли 5193 человека.За прошедшие сутки проведен 5301 тест. Всего в стране выполнено 10 545 014 тестов.