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  2. За сутки в Беларуси выявлен 501 случай заражения коронавирусом

За сутки в Беларуси выявлен 501 случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвержден у 501 пациента, выписаны 423. Такие данные приведены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За все время в республике 694 727 человек получили положительный результат теста на коронавирус. Вылечился 687 191 пациент после перенесенной инфекции.

За весь период распространения нового заболевания на территории страны умерли 5528 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

За прошедшие сутки проведено 3703 теста. Общее число выполненных тестов в стране составило 10 971 567.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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