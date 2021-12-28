За сутки в Беларуси выявлен 501 случай заражения коронавирусом

За все время в республике 694 727 человек получили положительный результат теста на коронавирус. Вылечился 687 191 пациент после перенесенной инфекции.За весь период распространения нового заболевания на территории страны умерли 5528 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.За прошедшие сутки проведено 3703 теста. Общее число выполненных тестов в стране составило 10 971 567.