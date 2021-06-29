Новую статистику заболеваемости коронавирусом в Беларуси предоставила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно данным ведомства, всего с начала пандемии в нашей стране зарегистрировали 416 275 случаев COVID-19. Выздоровели за это время 408 878 инфицированных, а умерли – 3132.
Новая статистика появилась и по количеству проведенных в стране тестов на коронавирус: 11 905 за прошедшие сутки и 6 776 648 всего.
И немного информации о вакцинации в Беларуси напоследок. Как сообщили в Минздраве, более 883,6 тысячи человек уже получили первую дозу препарата против COVID-19, а свыше 585,6 тысячи из них прошли полный курс вакцинации.
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За сутки в Беларуси выявлено 495 новых случаев COVID-19, выписаны 375 пациентов
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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