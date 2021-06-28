Такую статистику привела пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, за весь период распространения COVID-19 на территории нашей страны было выявлено 415 780 случаев коронавируса, выздоровели 408 503 инфицированных, скончались 3122.
Что касается статистики по количеству проведенных тестов, цифры следующие: 9935 за прошедшие сутки, 6 764 743 всего.
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За сутки в Беларуси выявили коронавирус у 441 человека, выписаны 196 пациентов
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