За сутки в Беларуси выявили 950 случаев коронавируса

В ведомстве рассказали, что с начала распространения коронавирусной инфекции в Беларуси был выявлен 442 831 случай инфицирования COVID-19. Выздоровели 436 903 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом, умерли 3424.Что касается тестов на COVID-19, их за минувшие сутки провели 20 965, всего – 7 241 548 тестов.В Минздраве также предоставили статистику по вакцинации населения от коронавируса. По данным ведомства, более 1,35 млн белорусов уже получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 895,7 тысячи прошли полный курс вакцинации.