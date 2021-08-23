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За сутки в Беларуси выявили 918 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси 918 человек получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Выписан 701 пациент, у которого ранее был диагностирован COVID-19. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За все время в стране 470 635 человек переболели коронавирусом. Вылечились 464 300 пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.

За время пандемии инфекция унесла жизни 3691 пациента.

За последние 24 часа проведено 13 500 тестов. Всего в стране выполнено 7 674 134 теста.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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