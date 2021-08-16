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За сутки в Беларуси выявили 894 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси 894 человека получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, выписаны 672 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За все время в стране выявили 462 197 человек, зараженных коронавирусом. Вылечились  456 193 пациента, у которых ранее тест показал положительный результат на COVID-19. За весь период коронавирус унес жизни 3613 пациентов. 

За минувшие сутки проведено 12 795 тестов. Всего в стране выполнено 7 554 830 тестов.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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