За сутки в Беларуси выявили 894 случая заражения коронавирусом

За все время в стране выявили 462 197 человек, зараженных коронавирусом. Вылечились 456 193 пациента, у которых ранее тест показал положительный результат на COVID-19. За весь период коронавирус унес жизни 3613 пациентов.За минувшие сутки проведено 12 795 тестов. Всего в стране выполнено 7 554 830 тестов.