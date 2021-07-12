В Беларуси за минувшие сутки 689 человек получили положительный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Выписаны 537 пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
С начала распространения коронавируса в стране зафиксировали 428 595 случаев заболевания COVID-19. Вылечились 421 842 пациента, у которых ранее ПЦР-тест на инфекцию показал положительный результат.
За все время коронавирус в Беларуси унес жизни 3266 человек.
Отмечается, что за последние 24 часа проведено 10 452 теста. Всего в стране выполнено 6 987 496 тестов.
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За сутки в Беларуси выявили 689 пациентов с коронавирусом, выписаны 537
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