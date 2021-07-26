За сутки в Беларуси выявили 648 новых случаев коронавируса

В ведомстве отметили, что с начала распространения коронавирусной инфекции в нашей стране зарегистрировали 441 356 случаев заболевания COVID-19. За этот период выздоровели 435 374 инфицированных коронавирусом, умерли 3403 пациента.Кроме того, Минздрав предоставил информацию по числу проведенных тестов на коронавирус в республике: 11 179 за прошедшие сутки и 7 214 231 всего.