За минувшие сутки выписаны 492 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус. Новой сводкой по заболеваемости COVID-19 в Беларуси поделились в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В ведомстве отметили, что с начала распространения коронавирусной инфекции в нашей стране зарегистрировали 441 356 случаев заболевания COVID-19. За этот период выздоровели 435 374 инфицированных коронавирусом, умерли 3403 пациента.
Кроме того, Минздрав предоставил информацию по числу проведенных тестов на коронавирус в республике: 11 179 за прошедшие сутки и 7 214 231 всего.
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За сутки в Беларуси выявили 648 новых случаев коронавируса
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