За сутки в Беларуси выявили 581 случай коронавируса, выписаны 419 пациентов

В ведомстве отметили, что с начала распространения инфекции на территории нашей страны коронавирусом заразились 448 335 человек. Выздоровели за этот период 442 380 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19, умерли 3483 пациента.Что касается числа выполненных тестов, их за сутки насчитывается 6588, а всего в стране проведено 7 330 744 теста.Также в Минздраве предоставили данные о вакцинации в Беларуси. По сведениям ведомства, более 1,40 млн наших соотечественников получили первую дозу препарата против COVID-19, из них более 996,3 тыс. прошли полный курс вакцинации.