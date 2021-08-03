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  2. За сутки в Беларуси выявили 581 случай коронавируса, выписаны 419 пациентов

За сутки в Беларуси выявили 581 случай коронавируса, выписаны 419 пациентов

Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства здравоохранения.


В ведомстве отметили, что с начала распространения инфекции на территории нашей страны коронавирусом заразились 448 335 человек. Выздоровели за этот период 442 380 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19, умерли 3483 пациента.

Что касается числа выполненных тестов, их за сутки насчитывается 6588, а всего в стране проведено 7 330 744 теста. 

Также в Минздраве предоставили данные о вакцинации в Беларуси. По сведениям ведомства, более 1,40 млн наших соотечественников получили первую дозу препарата против COVID-19, из них более 996,3 тыс. прошли полный курс вакцинации.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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