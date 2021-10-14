За сутки в Беларуси выявили 2052 новых случая COVID-19

С начала пандемии в стране были зарегистрированы 565 865 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 539 252 пациента, у которых ранее был выявлен коронавирус.За все время распространения вируса на территории страны умерли 4353 жителя с выявленной коронавирусной инфекцией.За последние сутки выполнено 41 952 теста. Всего в стране проведено 8 989 883 исследования.Также отмечается, что более 2 491 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 807 000 прошли полный курс вакцинации.