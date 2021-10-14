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  2. За сутки в Беларуси выявили 2052 новых случая COVID-19

За сутки в Беларуси выявили 2052 новых случая COVID-19

За последние 24 часа коронавирус в Беларуси диагностирован у 2052 человек. Выписаны 1725 пациентов. Соответствующая статистика  опубликована в официальном Telegram-канале Минздрава.


С начала пандемии в стране были зарегистрированы 565 865 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 539 252 пациента, у которых ранее был выявлен коронавирус. 

За все время распространения вируса на территории страны умерли 4353 жителя с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки выполнено 41 952 теста. Всего в стране проведено 8 989 883 исследования. 

Также отмечается, что более 2 491 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 807 000 прошли полный курс вакцинации. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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