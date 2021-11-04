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За сутки в Беларуси выявили 1998 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвердили у 1998 пациентов, выписаны 2444. Такие данные опубликованы в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


Всего с начала пандемии в стране 608 031 человек получил положительный результат теста на COVID-19. Вылечились после выявленного коронавируса 582 469 пациентов.

За весь период распространения нового заболевания на территории страны умерли 4696 пациентов с выявленным COVID-19.

За прошедшие сутки проведено 34 260 тестов. Всего в республике выполнено 9 746 810 тестов.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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