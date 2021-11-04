За сутки в Беларуси выявили 1998 случаев заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии в стране 608 031 человек получил положительный результат теста на COVID-19. Вылечились после выявленного коронавируса 582 469 пациентов.За весь период распространения нового заболевания на территории страны умерли 4696 пациентов с выявленным COVID-19.За прошедшие сутки проведено 34 260 тестов. Всего в республике выполнено 9 746 810 тестов.